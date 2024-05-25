В Краснодаре завели дело после ранения детей из-за упавшей кровли школы

Ранее мэр Краснодара рассказал, что сильный ветер сорвал часть кровли школы № 29 перед торжественной линейкой. По данным региональной прокуратуры, это произошло около 08:18 по местному времени. Ведомство сообщило, что 12 детей получили осколочные ранения различной степени тяжести.