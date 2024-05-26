Российские военные освободили Берестовое в Харьковской области

Берестовое стало пятым населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за эту неделю. Двадцатого мая Минобороны отчиталось об освобождении Белогоровки у западных границ ЛНР, 22 мая — Клещеевки к юго-западу от Артемовска, на следующий день — соседней Андреевки, а 25 мая — Архангельского, расположенного к северо-востоку от Очеретино.