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Российские военные освободили Берестовое в Харьковской области

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области», — говорится в сводке.

Кроме того, группировка «Запад» нанесла поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ в районе Стельмаховки. Украинская армия потеряла там примерно 285 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, два автомобиля, американские гаубицы М198 и М119, гаубицы Д-20 и Д-30.

Берестовое стало пятым населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за эту неделю. Двадцатого мая Минобороны отчиталось об освобождении Белогоровки у западных границ ЛНР, 22 мая — Клещеевки к юго-западу от Артемовска, на следующий день — соседней Андреевки, а 25 мая — Архангельского, расположенного к северо-востоку от Очеретино.