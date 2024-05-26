«Подразделения группировки войск “Запад” в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области», — говорится в сводке.
Кроме того, группировка «Запад» нанесла поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ в районе Стельмаховки. Украинская армия потеряла там примерно 285 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, два автомобиля, американские гаубицы М198 и М119, гаубицы Д-20 и Д-30.
Берестовое стало пятым населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за эту неделю. Двадцатого мая Минобороны отчиталось об освобождении Белогоровки у западных границ ЛНР, 22 мая — Клещеевки к юго-западу от Артемовска, на следующий день — соседней Андреевки, а 25 мая — Архангельского, расположенного к северо-востоку от Очеретино.