ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области

В пресс-службе уточнили, что российская армия нанесла поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) около населенных пунктов Семеновка и Новгородское в ДНР, отразила пять контратак в районе Очеретино, Соловьево и Уманское. По данным Минобороны, потери украинцев составили до 335 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и три автомобиля, еще были поражены гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-30, боевая машина РСЗО «Град» и легкая буксируемая гаубица М102.