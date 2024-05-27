«Подразделения группировки войск “Центр” освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.
В пресс-службе уточнили, что российская армия нанесла поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) около населенных пунктов Семеновка и Новгородское в ДНР, отразила пять контратак в районе Очеретино, Соловьево и Уманское. По данным Минобороны, потери украинцев составили до 335 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и три автомобиля, еще были поражены гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-30, боевая машина РСЗО «Град» и легкая буксируемая гаубица М102.
Кроме того, в министерстве добавили, что подразделения группировки «Запад» освободили Ивановку в Харьковской области.
«Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики и Новосадовое Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики», — уточнили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что украинская армия потеряла до 405 солдат, боевую машину пехоты и пять автомобилей, также были поражены самоходная артиллерийская установка Braveheart, гаубица Д-20, гаубица Д-30 и две боевые машины РСЗО «Бастион».
До этого, 26 мая, сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Север» поразили живую силу и технику ВСУ в Харьковской области и продолжают продвигаться в глубину обороны противника. Кроме того, военные РФ отразили контратаку штурмовой группы 13-й бригады украинской Нацгвардии в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области.
Ранее в тот же день стало известно, что Западная группировка войск ВС РФ освободила в Харьковской области населенный пункт Берестовое. Помимо этого, было нанесено поражение формированиям 77-й аэромобильной бригады ВСУ в Луганской Народной Республике.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.