В Германии бывшего капитана бундесвера осудили за шпионаж в пользу России

«В Дюссельдорфе офицер бундесвера приговорен к 3,5 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу России. В понедельник высший земельный суд Дюссельдорфа признал 54-летнего мужчину виновным в том, что он действовал в качестве агента секретной службы, удовлетворив таким образом ходатайство федерального прокурора», — пишет газета.