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МЧС обследует военный корабль, затонувший в Пионерском во время войны

Отдыхающих просят соблюдать спокойствие.

Сотрудники МЧС России начали плановое обследование корпуса военного корабля, затонувшего на траверзе Пионерского курорта во время Второй Мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Сегодня водолазы Поисково-спасательного отряда МЧС России по Калининградской области осуществили первые глубоководные спуски. Результатом обследования станет решение о возможной эвакуации судна. Просим отдыхающих сохранять спокойствие и приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

МЧС