Вашингтон
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае возбуждено дело об угоне брошенного в болоте автомобиля

Инцидент произошёл в Березниках.

Источник: ГУ МВД

Дело об угоне брошенного в болоте автомобиля возбуждено в Пермском крае, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным ведомства, происшествие случилось в Березниках. Двое местных жителей 2001 и ранее судимый 2002 года рождения выпивали вместе во дворе жилого дома, когда они увидели автомобиль ВАЗ-210740, припаркованный возле одного из подъездов. Молодые люди выдавили заднее стекло и взломали замок зажигания авто. После этого они отправились кататься за город.

«На одном из поворотов машину занесло и она упала в болото. Бросив транспортное средство, приятели скрылись с места происшествия», — сообщает краевое МВД.

Утром в полицию обратился владелец автомобиля и заявил о его пропаже. В это же время местные жители сообщили, что в болоте обнаружен автомобиль с похожим описанием. Правоохранители установили, что это и есть угнанное авто. Его вернули законному владельцу.

«В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемых. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, другому — заключения под стражу», — добавили в ГУ МВД региона.

На данный момент расследование уголовного дела по статье УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» продолжается.