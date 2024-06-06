В Пермском крае возбуждено дело об угоне брошенного в болоте автомобиля

По данным ведомства, происшествие случилось в Березниках. Двое местных жителей 2001 и ранее судимый 2002 года рождения выпивали вместе во дворе жилого дома, когда они увидели автомобиль ВАЗ-210740, припаркованный возле одного из подъездов. Молодые люди выдавили заднее стекло и взломали замок зажигания авто. После этого они отправились кататься за город.

«На одном из поворотов машину занесло и она упала в болото. Бросив транспортное средство, приятели скрылись с места происшествия», — сообщает краевое МВД.

Утром в полицию обратился владелец автомобиля и заявил о его пропаже. В это же время местные жители сообщили, что в болоте обнаружен автомобиль с похожим описанием. Правоохранители установили, что это и есть угнанное авто. Его вернули законному владельцу.