В Пермском крае возбуждено дело об угоне брошенного в болоте автомобиля

Дело об угоне брошенного в болоте автомобиля возбуждено в Пермском крае, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.
По данным ведомства, происшествие случилось в Березниках. Двое местных жителей 2001 и ранее судимый 2002 года рождения выпивали вместе во дворе жилого дома, когда они увидели автомобиль ВАЗ-210740, припаркованный возле одного из подъездов. Молодые люди выдавили заднее стекло и взломали замок зажигания авто. После этого они отправились кататься за город.
«На одном из поворотов машину занесло и она упала в болото. Бросив транспортное средство, приятели скрылись с места происшествия», — сообщает краевое МВД.
«В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемых. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, другому — заключения под стражу», — добавили в ГУ МВД региона.
На данный момент расследование уголовного дела по статье УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» продолжается.