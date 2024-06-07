Экс-депутат Рады зарабатывала на уклонистах до $100 тыс. в месяц

По данным следствия, основными клиентами злоумышленников были потенциальные призывники, которые планировали использовать подлог для снятия с воинского учета и выезда за границу. «Ежемесячно незаконная деятельность злоумышленников во главе с экс-депутатом приносила прибыль почти в $100 тыс.», — подчеркнули в СБУ. Фигуранты действовали в составе организованной преступной группы и предлагали своим клиентам полный пакет документов для уклонения от мобилизации. Сначала уклонявшихся фиктивно оформляли на амбулаторное лечение, затем «диагностировали» у них профессиональное заболевание, а затем назначали группу инвалидности.