Экс-депутат Рады зарабатывала на уклонистах до $100 тыс. в месяц

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве экс-депутата Рады, которая вместе с сообщниками ежемесячно зарабатывала на уклонистах от мобилизации до $100 тыс.
«Служба безопасности ликвидировала еще одну масштабную схему уклонения от мобилизации. К преступлениям причастна бывший депутат, которая входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, основными клиентами злоумышленников были потенциальные призывники, которые планировали использовать подлог для снятия с воинского учета и выезда за границу. «Ежемесячно незаконная деятельность злоумышленников во главе с экс-депутатом приносила прибыль почти в $100 тыс.», — подчеркнули в СБУ. Фигуранты действовали в составе организованной преступной группы и предлагали своим клиентам полный пакет документов для уклонения от мобилизации. Сначала уклонявшихся фиктивно оформляли на амбулаторное лечение, затем «диагностировали» у них профессиональное заболевание, а затем назначали группу инвалидности.
«В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружено более 40 млн гривен (около $1 млн — прим. ТАСС), медицинские документы и черновые записи, злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества», — сообщили в СБУ.
В ведомстве не назвали имен фигурантов дела, однако украинские СМИ, в частности издание «Страна», отмечают, что подозреваемой является депутат Рады восьмого созыва Ирина Сысоенко, представлявшая фракцию «Самопомощь».
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Однако мужчины стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. 18 мая в республике вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.