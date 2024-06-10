Приговор о громком убийстве тольяттинского дзюдоиста обжалуют из-за нестыковок

Кроме того, суд указывает в приговоре, что счел показания Сафарова и еще одного человека по фамилии Имамалиев недопустимыми. Однако, по мнению представителей прокуратуры, никакого обоснования этому не приведено. Также представители прокуратуры указывают, что суд необоснованно отнес показания Сафарова о нанесении ему ударов, в том числе подсудимыми, к «предположительным», ведь они нашли подтверждения у экспертов. Кроме прочего, прокуратура указывает, что суд мог неправильно отнести действия подсудимых к необходимой обороне, поскольку потерпевший лежал на полу с ранениями (в том числе — ножевым) и сопротивляться не мог. Представители ведомства пишут и о других предполагаемых нестыковках.