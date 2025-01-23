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В ДТП со школьным автобусом под Волгоградом есть погибший ребенок

В Октябрьском районе произошло столкновение Hyundai-IX35 и школьного автобуса ПАЗ с детьми.

Школьный ПАЗик, перевозивший детей, столкнулся около двух часов дня 23 января с легковой иномаркой в Октябрьском районе Волгоградской области.

Как уточнили в региональной полиции, местом столкновения стал 88-й километр дороги «Волгоград — Котельниково — Сальск».

«Произошло столкновение Hyundai-IX35 и школьного автобуса ПАЗ с детьми. В результате ДТП погиб ребенок — пассажир школьного автобуса», — подтверждают в ГУ МВД по Волгоградской области.

На месте работают руководители областной Госавтоинспекции, эксперты-автотехники, а также следователи Главка и следственно-оперативная группа октябрьского ОМВД.