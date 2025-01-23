В ДТП со школьным автобусом под Волгоградом есть погибший ребенок

Школьный ПАЗик, перевозивший детей, столкнулся около двух часов дня 23 января с легковой иномаркой в Октябрьском районе Волгоградской области.
Как уточнили в региональной полиции, местом столкновения стал 88-й километр дороги «Волгоград — Котельниково — Сальск».
«Произошло столкновение Hyundai-IX35 и школьного автобуса ПАЗ с детьми. В результате ДТП погиб ребенок — пассажир школьного автобуса», — подтверждают в ГУ МВД по Волгоградской области.
На месте работают руководители областной Госавтоинспекции, эксперты-автотехники, а также следователи Главка и следственно-оперативная группа октябрьского ОМВД.