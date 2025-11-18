Две иномарки внезапно вспыхнули в Уфе: в МЧС рассказали, что случилось

Специалисты МЧС напоминают автовладельцам о необходимости своевременно проходить техническое обслуживание, не заправляться при работающем двигателе и не перевозить бензин в пластиковых канистрах. Также важно обращать внимание на частые перегорания лампочек или предохранителей — это может быть признаком короткого замыкания, способного привести к возгоранию.