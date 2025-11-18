Две иномарки внезапно вспыхнули в Уфе: в МЧС рассказали, что случилось

В Уфе за последние сутки дважды загорелись автомобили. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, вечером на улице Сипайловской на ходу загорелся Volkswagen Polo. Возгорание в моторном отсеке ликвидировали прибывшие на место пожарные, пострадавших нет.
Ночью на улице Цюрупы вспыхнул двигатель Ford Focus. Площадь возгорания составила полтора квадратных метра. Пожар потушили сотрудники МЧС.
Дознаватели ведомства в настоящее время устанавливают причины обоих происшествий.
Специалисты МЧС напоминают автовладельцам о необходимости своевременно проходить техническое обслуживание, не заправляться при работающем двигателе и не перевозить бензин в пластиковых канистрах. Также важно обращать внимание на частые перегорания лампочек или предохранителей — это может быть признаком короткого замыкания, способного привести к возгоранию.
