Замдиректору воронежского КБХА продлили арест по делу о злоупотреблениях

Интерес сотрудников ФСБ привлек «гражданский» контракт КБХА на поставку оборудования в Коми для нужд местного подразделения ЛУКОЙЛа. В 2020 году нефтяники запросили у конструкторского бюро цену на нефтегазовую технику. В Воронеже было сформировано коммерческое предложение, согласно которому стоимость агрегатов составила 171 млн руб. Документ подписал Александр Кузнецов. Между тем, по версии следствия, реальная цена, определенная отделами сбыта, конструкторским и ценообразования, составляла 140 млн руб. с учетом рентабельности, которая обычно на предприятии укладывается в вилку от 6% до 25%. Как считают в ФСБ и МВД, из-за завышения цены сделка с «ЛУКОЙЛ-Коми» не состоялась. Затем контракт достался ООО «Промтехиндустрия», подконтрольному, по данным правоохранителей, господину Кузнецову. В итоге, по мнению следователей, КБХА был причинен многомиллионный ущерб в виде упущенной прибыли, организация признана потерпевшей стороной.