У жительницы Башкирии мошенники выманили больше четырех миллионов рублей

Жительница села Байгужа в Башкирии обратилась в полицию и рассказала, что у нее украли огромные деньги. По данным МВД по РБ, 52-летней женщине удалось сберечь за жизнь больше четырех миллионов рублей, и все это она потеряла из-за телефонных аферистов.
Все началось в декабре прошлого года. Сначала ей позвонил «сотрудник Роскомнадзора», потом якобы «следователь ФСБ». Тот сказал, что с ее счета ушли деньги террористам, и теперь против нее заведено дело. Позже третий мошенник убедил ее, что она случайно отдала кому-то не те государственные выплаты, и строго-настрого запретил обо всем рассказывать.
Напуганная женщина подчинилась. По приказу звонивших она сняла со счетов больше двух миллионов, установила на телефон приложения для удаленного доступа и поехала на такси в Уфу, чтобы передать наличные незнакомке.
В середине декабря аферисты снова позвонили и заставили ее снять и перевести еще больше миллиона, на этот раз в Стерлитамак. А под конец месяца под предлогом «оформления бумаг» через курьера забрали последние 760 тысяч.
В общей сложности женщина лишилась больше четырех миллионов. Она поняла, что ее обманули, только когда мошенники перестали брать трубку.
