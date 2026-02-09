Исполнителя покушения на генерала Алексеева завербовала СБУ в 2025 году

Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу завербовала Служба безопасности Украины в 2025 году. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
В вербовке при содействии польских спецслужб участвовал его сын Любош Корба. Любомир прошел стрелковую подготовку на Украине, а затем въехал в Россию через Кишинев и Тбилиси.
Он следил за Алексеевым за ежемесячные выплаты, которые реализовывались через криптовалюту.
Соучастница преступления Зинаида Серебрицкая сняла квартиру в доме генерала на Волоколамском шоссе.
— Любомир Корба выступал непосредственным исполнителем покушения, Виктор Васин — в качестве его пособника. Любомир Корба завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года в городе Тернополе, — цитирует силовиков РИА Новости.
За убийство генерала Алексеева украинские спецслужбы обещали 30 тысяч долларов.
Алексеева попытались убить в Москве утром 6 февраля. В 2023 году генерал вел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным во время мятежа. Чем еще известен генерал-лейтенант и как произошло покушение — в материале «Вечерней Москвы».
Спустя день генерал-лейтенант Минобороны России пришел в сознание после покушения. Политик Олег Царев сообщил, что основная опасность миновала.