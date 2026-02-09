Исполнителя покушения на генерала Алексеева завербовала СБУ в 2025 году

Алексеева попытались убить в Москве утром 6 февраля. В 2023 году генерал вел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным во время мятежа. Чем еще известен генерал-лейтенант и как произошло покушение — в материале «Вечерней Москвы».