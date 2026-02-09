Ричмонд
Мужчина вышел подкачать колесо на трассе в Ленинградской области и погиб

На трассе «Скандинавия» мужчина погиб под колесами фуры после того, как вышел из своей машины подкачать колесо.

Источник: Аргументы и факты

На трассе «Скандинавия» погиб мужчина, вышедший подкачать колесо у своей машины, сообщили в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне вечером на 94-м километре автодороги произошло смертельное ДТП. 54-летний мужчина покинул свой автомобиль Ford Focus, чтобы подкачать заднее левое колесо. В этот момент его сбил грузовик с полуприцепом, за рулем которого находился 63-летний водитель.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. В связи с инцидентом проводится проверка, добавили в МВД.

Ранее шестилетний ребенок стал участником дорожно-транспортного происшествия в Кызыле, сев за руль автомобиля, принадлежавшего его отцу.