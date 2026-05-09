Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми наградили пожарных, тушивших пожар после атаки БПЛА

Сотрудники пожарных частей получили медали и грамоты.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил за мужество и слаженные действия пожарных, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА на регион. Информацию об этом разместила пресс-служба губернатора Прикамья.

9 мая в торжественной обстановке сотрудники пожарных частей и МЧС получили заслуженные грамоты и медали.

«Вы работали в непростых условиях, но не дали огню распространиться и сделали все, чтобы защитить земляков. Проявили настоящее мужество и наш пермский характер. Спасибо за профессионализм, оперативную и слаженную работу. Гордимся вами!», — поблагодарил отважных огнеборцев губернатор.

Шесть сотрудников получили медали, ещё 24 человека были удостоены благодарственных писем.

Напомним, за трехдневный период на территории региона было уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше