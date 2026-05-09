В Перми наградили пожарных, тушивших пожар после атаки БПЛА

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил за мужество и слаженные действия пожарных, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА на регион. Информацию об этом разместила пресс-служба губернатора Прикамья.
9 мая в торжественной обстановке сотрудники пожарных частей и МЧС получили заслуженные грамоты и медали.
«Вы работали в непростых условиях, но не дали огню распространиться и сделали все, чтобы защитить земляков. Проявили настоящее мужество и наш пермский характер. Спасибо за профессионализм, оперативную и слаженную работу. Гордимся вами!», — поблагодарил отважных огнеборцев губернатор.
Шесть сотрудников получили медали, ещё 24 человека были удостоены благодарственных писем.
Напомним, за трехдневный период на территории региона было уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов.