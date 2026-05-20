ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае

Федеральной службой безопасности (ФСБ) России в Краснодарском крае пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, планировавшего диверсионно-террористический акт.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ФСБ, житель Краснодара был завербован через мессенджер Telegram представителем украинской террористической организации, запрещенной на территории России. По заданию куратора он намеревался совершить поджог объекта энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона с применением самодельных зажигательных устройств.

Кроме того, как отмечается в сообщении ведомства, злоумышленник распространял в интернете заведомо ложную информацию с целью дискредитации российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Он также публиковал в Telegram призывы к финансированию незаконного вооруженного формирования, действующего под патронажем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий фигурант был задержан сотрудниками ФСБ. Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по нескольким статьям, включая обвинения в государственной измене и приготовлении к совершению террористического акта.

«Решением суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указывается в сообщении.