«Сами виноваты». Прекращено дело о гибели 3 байдарочников в Белом море

СК Карелии прекратило расследование уголовного дела, возбуждённого после гибели туристов из Волгограда в Белом море 19 июля 2025 года. Следствие пришло к выводу, что причиной трагедии стала череда случайностей. И если кто в ней виновен — так это сами байдарочники, которые отправились в путешествие в шторм. Подробности в материале vlg.aif.ru.
Туристы попали в шторм: из девяти смогли выбраться только шестеро.
О трагедии стало известно 20 июля 2025 года. Сообщалось, что группа из девяти туристов-волгоградцев попала в шторм. Кто из них погиб, на тот момент ещё не было известно. Поиски вели специалисты МЧС и службы спасения имени Игоря Поливаного Архангельской области.
В спасательном ведомстве подтверждали, что байдарочники планировали пройти путь от Кеми до Северодвинска. Волны разыгрались, когда они направились от гряды островов Кузова в Карелии к архангельскому Соловецкому острову. Двое туристов смогли их преодолеть и добраться к Немецкому Кузову. Двоих обнаружили на одном из островов архипелага.
Что случилось с тремя остальными — мужчины и девушки на двухместном каяке и молодого человека на одноместном — никто не знал. Однако в карельском МЧС предполагали, что искать придётся уже тела пропавших — волны в тот день достигали четырех метров, не все опытные туристы могли с такими справиться. А, как подтверждали в Службе спасения имени Игоря Поливаного, уровень подготовки волгоградцев был самый разный.
«Им говорили»: местные жители уверяют, что предупреждали волгоградцев о непогоде.
Очевидцы событий тех дней рассказывали: они видели, как группа выходила в море. Местные жители предупреждали их, что это опасно. Но волгоградцам, похоже, хотелось «море за усы подёргать».
«Моя прабабушка — карелка, дожила до 90 лет. Она всю жизнь просидела на озере с удочкой в лодке в пяти метрах от берега. Я проводила с ней в детстве лето и не помню случая, чтобы мы отплывали далеко в море. Очень жалко людей, которые ведут себя безответственно, а особенно их детей», — делилась одна из жительниц Карелии.
Те, кто знал туристов на родине, вспоминали: они были рисковыми.
«Я как-то побывала с ними на Ахтубе. Была зима, они установили переносную баню на льду посреди реки. Кто-то поинтересовался: что они будут делать, если лёд тронется. Они ответили: ну, тогда поплывём», — рассказывала волгоградка.
А один из опытных байдарочников поделился: он видел ролики руководителя группы волгоградских туристов. В первом же походе были совершены две грубейшие ошибки, каждая из которых могла закончиться трагедией.
«Они вели себя очень глупо, наигранно, по-детски. Неприятно было смотреть. Там же был выложен ролик, как они намеренно выходят в море в шторм. Им тогда повезло, отделались легко», — говорит мужчина.
Тела искали 19 дней: надежды родных, что их близкие выжили, не оправдались.
В июле 2025-го легко отделаться не удалось. После трёх дней поисков стало известно — найдено тело самого юного участника похода Владимира Бондарева. Парень едва успел окончить политехнический колледж имени Вернадского и отслужить в армии.
Судя по соцсетям, его всегда тянуло к природе, путешествия он предпочитал любым городским соблазнам, участвовал в соревнованиях по кануполо, но на волгоградских реках. А тем летом решился на участие в экспедиции по Белому морю. Ему было только 24 года.
Неизвестной оставалась судьба Валерии Пужняк и Виктора Зузанова. 1 августа родные Леры сообщили, что тело 32-летней женщины найдено.
Все эти 11 дней её близкие жили надеждой, которую подпитывали то поступивший с телефона Леры звонок 21 июля, на который не успела ответить мама молодой женщины, то найденные на берегу вещи.
На поиски в Карелию отправилась сестра Валерии и была поражена: «Море ужасное. Такая огромная территория, оно так бушует. Как она плыла тогда…».
Когда нашелся каяк Леры, родные вновь воспряли духом. Но уже 31 июля её тело было обранужено на камнях на острове Малое Кимашище. По предположениям спасателей, оно находилось там с первого дня, завалившись за камень.
Тело 38-летнего Виктора Зузанова обнаружили у Соловецких островов 6 августа. В Волгограде в этот день прощались с Валерией. У неё остались двое детей — мальчик и девочка.
«Не было опыта и снаряжения»: что стало причиной гибели.
В соцсетях между тем продолжали обсуждать случившееся. Комментаторы задавались вопросами: помощь можно было вызвать по рации — движение судов на этом участке плотное, их непременно услышал бы кто-то их находившихся неподалеку. Но была ли у волгоградцев рация?
Запаслись ли они ракетницами, прежде чем выйти в море? Зачем вообще они отправились так далеко на байдарках, если для этого плавсредства есть жесткие ограничения — не отходить от берега больше, чем на 1 000 метров?
Руководитель другой группы туристов Семен Воробьев возражал: такого правила в отношении байдарок нет. Морские каяки технически подходят для выходов в отдалении от берега. ЧП случилось по другой причине: не имея опыта морского каякинга и необходимого снаряжения, они использовали непредназначенные для моря байдарки Вуокса и вышли в неблагоприятную погоду.
В МЧС сообщили — туристы почему-то не стали регистрироваться в поисково-спасательном подразделении этого ведомства, как это принято делать, чтобы в случае происшествия было понятно, где их искать.
«Никто не виноват»: трагедия — следствие череды случайностей.
В СУ СК по Карелии сначала отказались возбуждать уголовное дело. Однако затем на этом настоял глава СКР Александр Бастрыкин, к которому обратились родственники погибших волгоградцев.
«В настоящее время уголовное дело прекращено», — подтвердила vlg.aif.ru старший помощник руководителя регионального Следкома по взаимодействию со СМИ Диана Поповицкая.
Следствие пришло к выводу, что причиной трагедии стала череда случайностей. Виновного в том, что произошло, нет.
К другому выводу приходит Семен Воробьев, который провел подробный разбор трагедии 19 июля на Белом море, назвав эту дату «чёрным днём в истории российского водного туризма».
«Как бы руководителю группы не хотелось снять с себя ответственность, он собрал и повёл её участников в поход. ЧП произошло не случайно, ухудшение прогноза было известно заранее. Гибель троих человек — результат несоблюдения простого правила: не уверен — не выходи. Лучшее, что может сделать руководитель в данной ситуации — признать вину и просить прощения у родных погибших», — считает он.