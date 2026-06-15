Прекращено дело о гибели 3 байдарочников в Белом море

«Моя прабабушка — карелка, дожила до 90 лет. Она всю жизнь просидела на озере с удочкой в лодке в пяти метрах от берега. Я проводила с ней в детстве лето и не помню случая, чтобы мы отплывали далеко в море. Очень жалко людей, которые ведут себя безответственно, а особенно их детей», — делилась одна из жительниц Карелии.