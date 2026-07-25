Слюсарь сообщил о проблемах с энергоснабжением в регионе из-за непогоды

Об обрушившихся на Ростов-на-Дону шквалистом ветре и ливне ранее рассказал корреспондент «РГ». По его словам, настоящий «дождевой ураган», который «закрутился в трубу» и мигом затемнил небо, длился около получаса. Такое природное явление уроженец донской столицы наблюдал впервые в своей жизни.