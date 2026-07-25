Слюсарь сообщил о проблемах с энергоснабжением в регионе из-за непогоды

Непогода вызвала крайне негативные последствия в ряде городов и районов Ростовской области — штормовой ветер, гроза и сильный ливень привели к перебоям в системах жизнеобеспечения. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, проблемы с энергоснабжением зафиксированы сейчас, как минимум, в 15 городах и районах, в том числе в Ростове, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске и Новошахтинске.
Из-за перебоев в энергоснабжении нарушена работа оборудования, которое обеспечивает подачу воды, добавил губернатор.
Так, по данным диспетчерских служб, проблемы с водоснабжением зафиксированы в нескольких районах Ростова, в Гуково, Зверево, Шахтах, Новошахтинске и др.
Аварийные службы максимально задействованы в восстановительных работах, подчеркнул глава региона. Водоснабжение уже частично возобновлено в Ростове.
Слюсарь попросил жителей без острой необходимости не выходить на улицу, где количество поваленных деревьев исчисляется уже сотнями.
Об обрушившихся на Ростов-на-Дону шквалистом ветре и ливне ранее рассказал корреспондент «РГ». По его словам, настоящий «дождевой ураган», который «закрутился в трубу» и мигом затемнил небо, длился около получаса. Такое природное явление уроженец донской столицы наблюдал впервые в своей жизни.
По данным экстренных служб, ливень с сильным ветром спровоцировал падение более 40 деревьев и крупных веток.
Синоптики сообщают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в регионе до завтрашнего дня.
Об ухудшении погодных условий ранее предупредили в ГУ МВД России по региону. Там отметили, что одной из наиболее опасных ситуаций в дождь является аквапланирование — потеря сцепления шин с дорогой из-за слоя воды.