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Слюсарь сообщил о проблемах с энергоснабжением в регионе из-за непогоды

Непогода вызвала крайне негативные последствия в ряде городов и районов Ростовской области — штормовой ветер, гроза и сильный ливень привели к перебоям в системах жизнеобеспечения. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Непогода вызвала крайне негативные последствия в ряде городов и районов Ростовской области — штормовой ветер, гроза и сильный ливень привели к перебоям в системах жизнеобеспечения. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, проблемы с энергоснабжением зафиксированы сейчас, как минимум, в 15 городах и районах, в том числе в Ростове, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске и Новошахтинске.

Из-за перебоев в энергоснабжении нарушена работа оборудования, которое обеспечивает подачу воды, добавил губернатор.

Так, по данным диспетчерских служб, проблемы с водоснабжением зафиксированы в нескольких районах Ростова, в Гуково, Зверево, Шахтах, Новошахтинске и др.

Аварийные службы максимально задействованы в восстановительных работах, подчеркнул глава региона. Водоснабжение уже частично возобновлено в Ростове.

Слюсарь попросил жителей без острой необходимости не выходить на улицу, где количество поваленных деревьев исчисляется уже сотнями.

Об обрушившихся на Ростов-на-Дону шквалистом ветре и ливне ранее рассказал корреспондент «РГ». По его словам, настоящий «дождевой ураган», который «закрутился в трубу» и мигом затемнил небо, длился около получаса. Такое природное явление уроженец донской столицы наблюдал впервые в своей жизни.

По данным экстренных служб, ливень с сильным ветром спровоцировал падение более 40 деревьев и крупных веток.

Синоптики сообщают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в регионе до завтрашнего дня.

Об ухудшении погодных условий ранее предупредили в ГУ МВД России по региону. Там отметили, что одной из наиболее опасных ситуаций в дождь является аквапланирование — потеря сцепления шин с дорогой из-за слоя воды.

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