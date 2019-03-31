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31 марта

Выборы на Украине: подсчет голосов (трансляция)

31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины, в котором приняло участие рекордное количество кандидатов — 39. По опубликованным ранее данным экзитполов, во второй тур выходят Владимир Зеленский и нынешний президент страны Петр Порошенко. Однако Юлия Тимошенко уже заявила, что, несмотря на данные экзитполов, во второй тур вместе с Зеленским выходит именно она.

Источник: Reuters

Новости Mail.ru следят за ходом подсчета голосов и предлагают вашему вниманию прямые текстовые трансляции от наших партнеров.

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Источники трансляции: ТАСС, РИА Новости, Коммерсантъ
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