11:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Большая пресс-конференция Владимира Путина (видео)
19 декабря в московском Центре международной торговли пройдет традиционная большая
В Кремле ранее сообщили, что для участия в мероприятии аккредитовано рекордное число представителей СМИ — 1 895. В прошлом году
Обычно
Самой короткой по времени — 1 час 35 минут — была первая встреча с журналистами в 2001 году, самой продолжительной — 4 часа 40 минут —
Вопросы, как правило, затрагивают самые разные сферы внутренней и внешней политики России, иногда они касаются и личной жизни главы государства.
В 2018 году