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11:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Большая пресс-конференция Владимира Путина (видео)

19 декабря в московском Центре международной торговли пройдет традиционная большая пресс-конференция президента Владимира Путина. Ее начало запланировано на 12:00 мск.

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В Кремле ранее сообщили, что для участия в мероприятии аккредитовано рекордное число представителей СМИ — 1 895. В прошлом году пресс-конференция также побила свой рекорд по числу аккредитованных журналистов. Тогда их было 1702, сообщается на сайте Кремля.

Новость
Как проходили большие пресс-конференции Владимира Путина

Обычно пресс-конференция президента продолжается несколько часов. В 2018 году глава государства беседовал с журналистами 3 часа 43 минуты и ответил на 61 вопрос. В общей сложности Владимир Путин произнес 16 677 слов.

Самой короткой по времени — 1 час 35 минут — была первая встреча с журналистами в 2001 году, самой продолжительной — 4 часа 40 минут — пресс-конференция 2008 года.

Вопросы, как правило, затрагивают самые разные сферы внутренней и внешней политики России, иногда они касаются и личной жизни главы государства.

В 2018 году пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на подготовку к ежегодной пресс-конференции у президента уходит не менее трех дней, так как он обладает феноменальной памятью.

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РИА НовостиТАСС
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Событий пока нет
Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
Следите за развитием темы Большая пресс-конференция Владимира Путина
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