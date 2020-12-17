Большая пресс-конференция Владимира Путина (видео)

Ранее сообщалось, что президент 17 декабря выйдет на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. Аккредитацию на участие в мероприятии получили 774 журналиста, уточнялось на сайте Кремля. Это почти в 2,5 раза меньше представителей российских и иностранных СМИ, чем в прошлом году. Число участников ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.
Пресс-конференция будет включать в себя элементы «прямой линии», которая не состоялась в этом году из-за пандемии. Россияне могут отправить свой вопрос президенту в виде текста или видеозаписи через приложение «Москва — Путину».
Это приложение для сбора вопросов граждан, возможно, также и журналистов. Это будет тем самым элементом «прямой линии», который будет инкорпорирован в большую итоговую пресс-конференцию Владимира Путина.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфакс»)
Российские каналы закладывают на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина три часа, следует из опубликованных телепрограмм. В 2019 году Путин общался с журналистами в течение 4 часов 18 минут, ответив на вопросы 57 представителей СМИ, указывает ТАСС.
Большую пресс-конференцию президента традиционно проводят в декабре, первое такое мероприятие состоялось в 2001 году. С тех пор Путин ежегодно в прямом эфире отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов. Исключением стали 2005 год (мероприятие не проводилось) и 2009−2011 годы, когда Путин занимал пост премьер-министра, напоминает «РИА Новости».