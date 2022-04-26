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17:10 (мск), источник: © РИА Новости

Президент Хорватии выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО

БЕЛГРАД, 26 апр — РИА Новости. Хорватский президент Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО до разрешения вопросов на Балканах, в первую очередь — изменения избирательного законодательства Боснии и Герцеговины (БиГ) в интересах боснийских хорватов.

Источник: © РИА Новости

На брифинге во вторник, отвечая на вопросы журналистов о возможности присоединения Стокгольма и Хельсинки к Североатлантическому альянсу, Миланович указал, что не принимает решения об этом, но считает «опасным шарлатанством».

«Втягивать в это Финляндию, которая в 50 километрах от Санкт-Петербурга, думаю, что это — опасное шарлатанство. Однако, мы не можем сказать “нет”, ведь нам Финляндия важнее Хорватии и хорватов в БиГ, да?», — саркастично заявил хорватский президент журналистам.

«Что касается меня, пусть вступают в НАТО, пусть тыкают разъяренного медведя ручкой в глаз. Но пока не решится вопрос избирательного законодательства в БиГ, пока американцы, англичане и немцы не заставят Сараево и (лидера правящей Партии демократического действия, SDA) Бакира Изетбеговича в следующие полгода изменить закон о выборах и не дадут хорватам основные права, Сабор (парламент Хорватии) не смеет ратифицировать ничье вступление в НАТО», — подчеркнул Миланович, его цитирует телеканал N1.

Он перечислил и другие неразрешенные вопросы региона Балкан — неприсоединение Румынии и Болгарии к шенгенской зоне, откладывание переговоров о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии, непризнание самопровозглашенного Косово.

В своей характерной манере хорватский президент отметил, что не требует, чтобы Финляндия и Швеция «переименовались в IKEA, но призвали американцев решить» озвученную проблему.

Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие «месяцы и недели», заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.

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