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16:45 (мск), источник: Ведомости

ООН заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Украине

Организация Объединенных Наций заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Украине, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Источник: Reuters

«Мы крайне заинтересованы в нахождении путей, чтобы создать условия для эффективного диалога, скорейшего прекращения огня, мирного разрешения», — цитирует ТАСС генсека.

Гутерриш отметил, что знает о претензиях России, но выразил мнение, что решать спорные вопросы нужно в рамках предусмотренных ООН механизмов.

«Хотелось бы сказать, что я понимаю, что Российская Федерация имеет ряд претензий. Однако Устав ООН предусматривает большое количество механизмов, позволяющих рассматривать подобные озабоченности, в частности Международный суд», — добавил он.

Генсек вновь предложил создать контактную группу для решения гуманитарных проблем на Украине, в которую также должны войти Россия и ООН, чтобы создать «действительно безопасные коридоры», которые «соблюдались бы всеми для эвакуации гражданских лиц».

«Я знаю, что сегодня у нас в связи со сложной ситуацией на Украине есть разные интерпретации относительно того, что там происходит. Но это не ограничивает возможности по ведению очень серьезного диалога по снижению страданий людей», — отметил генсек. По мнению Гутерриша, диалог должен идти, несмотря на разное видение ситуации по Украине.

Все сообщения о военных преступлениях и нарушениях международного гуманитарного права на Украине должны быть расследованы, заявил Гутерриш. «Они требуют независимого расследования, имеющего полную достоверность и приводящего к наказанию виновных», — подчеркнул генсек.

Лавров в свою очередь заявил, что Россия выступает за урегулирование конфликта на Украине путем переговоров, но они «не особо интересуют» оппонентов. Глава МИДа подчеркнул, что если они будут идти в том же ключе, что и сейчас, то переговоры вряд ли будут иметь результат.

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