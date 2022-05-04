В МИДе назвали Финляндию и Швецию местом противостояния с НАТО

Смыслом существования НАТО является геополитическая конфронтация с Россией, это затронет Финляндию и Швецию, если они присоединятся к альянсу, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью испанской газете ABC. Текст приводит пресс-служба министерства.
«В случае вступления в альянс Финляндии и Швеции они станут пространством противостояния Североатлантического блока и России со всеми вытекающими последствиями, в том числе и для наших проверенных временем добрососедских отношений. К этому ли стремятся жители Швеции и Финляндии?» — поинтересовалась Захарова.
По ее мнению, утверждения, что НАТО является оборонительной организацией, «фикция», поскольку блок стремится к сдерживанию Москвы, «радикальному изменению» военно-политической ситуации в Европе, а также к подрыву стратегического баланса сил.
Захарова добавила, что НАТО уже долгое время «обрабатывает» Хельсинки и Стокгольм для влияния на их политику, причем достигалось это тем, что альянс «старательно лепил из России образ врага». При этом, уверена она, именно НАТО представляло угрозу для российской безопасности. Москва и раньше предупреждала Швецию и Финляндию, что «втягивание в натовскую орбиту грозит разбалансировкой» безопасности Европы, сказала представитель МИДа.
Спецоперацию России на Украине следует воспринимать как следствие агрессивной экспансионистской политики НАТО, возглавляемой США, а не наоборот.
Мария Захаровапредставитель МИД России
В МИДе позднее обвинили испанскую газету в цензуре, заявив, что издание сперва намеревалось выпустить в печатной версии сокращенную версию разговора, а на сайте опубликовать беседу целиком. Затем в ABC сообщили, что «в таком формате» интервью с Захаровой опубликовано не будет. «Нет сомнений, налицо факт неприкрытой цензуры. С чем не мог не согласиться и корреспондент ABC Р. Морено Маньюэко, который подтвердил это в телефонном разговоре», — утверждают в министерстве.
Сейчас вопрос подачи заявки на вступление в НАТО обсуждают в финском парламенте, эдускунте. По мнению главы финского правительства Санны Марин, происходящее на Украине изменило среду безопасности, и «пути назад нет». В Хельсинки сейчас занимаются проработкой разных сценариев реакции России на присоединение страны к альянсу. Прежде она пояснила свое желание видеть Финляндию в НАТО тем, что Россия оказалась «не тем соседом, каким мы ее считали».
Поддержку заявкам Швеции и Финляндии уже пообещал немецкий канцлер Олаф Шольц, указав, что не может гарантировать неприменение Москвой силы в следующий раз. Он назвал очевидным невозможность изменения госграниц силовыми методами. «Теперь, когда Россия пытается сделать это на Украине, нет никакой гарантии, что она попытается сделать это где-то еще», — пояснил Шольц.
В Кремле заверяли, что Москва не рассматривает вступление Скандинавских стран в НАТО в качестве экзистенциальной угрозы для себя. «Нам придется делать наш западный фланг все более и более изощренным с точки зрения обеспечения нашей безопасности», — отметил при этом представитель президента Дмитрий Песков. Замглавы МИДа Александр Грушко говорил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО грозит «самыми нежелательными последствиями».