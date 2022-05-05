Япония отказалась немедленно ввести эмбарго на нефть из России

Япония не станет запрещать поставки российской нефти из-за ограниченности ресурсов, однако Токио поддерживает вводимые меры, заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда на пресс-конференции во время визита в США, передает Kyodo.
«Ресурсы Японии ограничены, и трудно сразу присоединиться [к нефтяному эмбарго]», — сказал Хагиуда.
Министр при этом отметил, что Токио намерен вводить те санкции, которые может себе позволить. Хагиуда добавил, что Япония согласилась с необходимостью увеличить производство сжиженного газа для снижения зависимости от поставок из России.
В министерстве ранее составили перечень труднозаменимых ресурсов, которые страна импортирует у российских поставщиков. В список вошли нефть, сжиженный природный газ, уголь (в том числе и коксующийся уголь), палладий, ферросплавы для сталелитейного производства, ресурсы для производства полупроводников.
По состоянию на март, говорилось в отчете ведомства, Япония зависела от российского экспорта нефти на 3,6%, сжиженного газа — на 8,8%, палладия — на 43%, феррохрома — на 50%.
Тогда же японские власти уточнили, что в ряде случае есть возможность замены поставщиков или применить альтернативные материалы в производстве. Общий объем импорта в Токио оценили как «небольшой», заявив, что отказ от их закупки в России приведет к незначительным последствиям для японской экономики.
Введение нефтяного эмбарго против России анонсировала в начале мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она указала, что европейские страны намерены в течение полугода отказаться от поставок сырой нефти, а к концу 2022 года — полностью прекратить закупать у России нефтепродукты. Однако, по данным Reuters, послы ЕС не смогли прийти к консенсусу по вопросу эмбарго, обсуждение будет продолжено 5 мая.
В ряде стран уже предупредили, что не поддержат нефтяное эмбарго против России. «Венгрия не проголосует за новый пакет санкций ЕС в его нынешнем виде», — сказал министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто. Он указал, что Будапешт не хочет распространения ограничений на импорт сырой нефти по трубопроводам. В канцелярии премьер-министра страны добавили, что такая мера поставит под угрозу энергетическую безопасность.