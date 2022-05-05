Донорская конференция в Варшаве собрала $6,5 млрд на помощь Украине

«Мы все вместе собрали $6,5 млрд. Это наше обязательство на сегодня», — сказал он, подчеркнув, что эта сумма еще может увеличиться, так как участники прослушали не все поступившие на конференцию заявления.
«Проследим, чтобы эти средства как можно скорее попали на Украину», — сказал глава польского правительства.
В ходе конференции представители международных организаций, главы государств и правительств разных стран в очном и в видеоформате, рассказали об оказанной Украине ранее помощи, пообещав дальнейшую поддержку и выделение средств посредством внесения разных сумм во всевозможные фонды и НПО, оказывающие помощь Украине.
Эти средства планируется выделить на гуманитарную помощь и восстановление страны.
За весь период с 2014 по 2022 годы ЕС выделил Украине 17 млрд евро. Также, Евросоюз выделил из бюджета сообщества €1,5 млрд на поставки вооружений на Украину, не считая прямых поставок от стран-членов.
В ходе состоявшейся в Варшаве 9 апреля благотворительной акции под названием «Stand Up For Ukraine» («Встать на защиту Украины») собрали €9,1 млрд помощи украинским беженцам и внутренне перемещенным лицам. Эти средства предназначены не только для Украины, но и для стран ЕС которые принимают 5 млн беженцев из этой страны.