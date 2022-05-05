Встречу СБ ООН 6 мая посвятят преступлениям украинских военных

Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«6 мая мы проводим очередное неформальное заседание Совбеза ООН (по т. н. формуле Арриа), посвященное преступлениям украинских военных и военизированных формирований против мирного населения, с которыми мы столкнулись в ходе специальной военной операции на Украине», — сказал он. По его словам, российская сторона «продемонстрирует свидетельства очевидцев этих преступлений и предоставит слово западным журналистам, работающим на месте» и имеющим подробную информацию из первых рук.
«В этом наше мероприятие будет принципиально отличиться от пропагандистских сходок по Украине, периодически организуемых Украиной и ее западными “сюзеренами”, — отметил первый зампостпреда РФ. — Мероприятие пройдет на английском языке без перевода: важно без искажений донести до западной аудитории все то, что мы в России хорошо знаем и представляем».