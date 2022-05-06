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01:25 (мск), источник: Коммерсантъ

ООН сообщила о начале очередной эвакуации с «Азовстали»

С комбината «Азовсталь» в Мариуполе проводят очередную эвакуацию гражданских лиц, сообщил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Генсек ООН Антониу Гутерриш уточнил, что по вопросу эвакуации организация продолжает сотрудничать с РФ и Украиной.

Источник: РИА "Новости"

Господин Гриффитс рассказал о третьей эвакуации на заседании Совбеза ООН вечером 5 мая. Предоставить какие-либо детали он отказался.

«Сегодня мы начали третью операцию с целью дополнительной эвакуации мирных жителей из Мариуполя и с “Азовстали”. Я не буду больше говорить об этом, пока операция не будет завершена», — пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

Генсек ООН сказал, что главной целью является безопасный вывод мирных граждан с территории «Азовстали», а впоследствии и из других частей Мариуполя. Господин Гутерриш уточнил, что граждан будут эвакуировать «в том направлении, которое они выберут». «Я с удовлетворением сообщаю об определенном успехе (в процессе эвакуации.— “Ъ”)», — добавил он (цитата по ТАСС).

С 24 февраля Россия проводит военную операцию на Украине. 1 мая с «Азовстали», по разным оценкам, вывезли от 80 до 100 гражданских. 3 мая при участии ООН и Международного комитета Красного Креста с завода эвакуировали 101 мирного жителя. Российская сторона сообщала, что откроет гумкоридор с «Азовстали» 5—7 мая. По данным «РИА Новости», на территории предприятия остаются до 200 мирных граждан.

Лаура Кеффер

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