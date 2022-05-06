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04:55 (мск), источник: ТАСС

В Конституции Казахстана запретят смертную казнь и исключат упоминания о Назарбаеве

Изменения в основной закон затрагивают и природные ресурсы.

Источник: РИА "Новости"

НУР-СУЛТАН, 6 мая. /ТАСС/. Проект закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Казахстана, озвученных президентом Касым-Жомартом Токаевым в послании народу 16 марта, опубликован в пятницу в республиканской газете «Казахстанская правда». Поправки в основной закон, в частности, предполагают окончательную отмену смертной казни и исключение положений о статусе первого руководителя страны Нурсултана Назарбаева.

16 марта Токаев выступил с посланием «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» и представил план по переустройству политической модели развития республики. Опубликованный в издании законопроект вносит необходимые дополнения и изменения в конституцию страны, направленные на реализацию инициатив главы государства.

Так, например, пункт 2 статьи 15 предлагается изложить в следующей редакции: «Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. Смертная казнь запрещается». В нынешней версии конституции говорится, что «смертная казнь устанавливается законом как исключительная мера наказания за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время, с предоставлением приговоренному права ходатайствовать о помиловании».

Вносимые изменения также касаются и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Из конституции исключают статью о его статусе и полномочиях, а также положение, разрешавшее Назарбаеву избираться на пост президента более двух раз подряд. Кроме того, из пункта 2 статьи 91 исключается формулировка о Назарбаеве и неизменности его статуса как елбасы, то есть лидера нации.

Изменения в основной закон затрагивают и такой важный вопрос, как природные ресурсы. Согласно новой редакции пункта 3 статьи 6, земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. «От имени народа право собственности осуществляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом», — поясняется в документе.

Инициатива президента.

29 апреля Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана предложил провести референдум по вопросу внесения изменений в конституцию. В соответствии с поправками сокращаются полномочия главы государства, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов, системно укрепляется правозащитная сфера, воссоздается Конституционный суд, а должность государственного секретаря будет переименована в государственного советника.

В целом поправки затронут более 30 статей конституции, что составляет треть основного закона. Республиканский референдум назначен на 5 июня. На него будет вынесен один вопрос — о поддержке предлагаемых изменений в конституцию. Изменения и дополнения в основной закон, вынесенные на республиканский референдум, считаются принятыми, если за них проголосовали более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.

Конституция Казахстана, принятая на республиканском референдуме, вступает в силу со дня официального опубликования результатов референдума с одновременным прекращением действия ранее принятого основного закона.

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