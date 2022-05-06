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06:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о передаче Киеву данных США о местоположении крейсера «Москва»

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на свои источники, что Вашингтон по запросу Киева предоставил точные данные о местоположении российского крейсера «Москва» незадолго до того, как на борту судна начался пожар.

Источник: Reuters

Как стало известно телеканалу, украинские вооруженные силы обнаружили военный корабль в Черном море и запросили у США подтверждение информации.

CNN уточняет, что спустя некоторое время на крейсере начался пожар, после чего судно затонуло во время буксировки в Севастополь. Отмечается, что Вашингтон не знал, как именно Киев планирует воспользоваться поступившими сведениями.

Ранее The Times сообщил, что американский разведывательный самолет Boeing P-8 Poseidon патрулировал акваторию Черного моря незадолго до того, как затонул российской крейсер «Москва».

14 апреля Минобороны России доложило о серьезных повреждениях на крейсере «Москва». Причиной ЧП, по данным ведомства, стал пожар, повлекший за собой взрыв боеприпасов. Затем стало известно, что пострадавший при пожаре корабль затонул при буксировке, которая происходила в условиях штормового волнения. Экипаж был доставлен в Севастополь.

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