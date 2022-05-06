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21:20 (мск), источник: ТАСС

Минюст признал иноагентами Моргенштерна, Соболь и Гозмана

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ внесло в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, рэпера Алишера Моргенштерна, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства в пятницу. В обосновании включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — медиакомпания Yoola Labs Ltd (Израиль) и Украина.

Источник: РИА "Новости"

Ведомство включило в реестр СМИ-иноагентов бывшего юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Любовь Соболь, политических деятелей Леонида Гозмана, Владимира Милова, еще четыре физлица, а также правозащитную организацию «Апология».

В реестр также включены социолог и публицист Борис Кагарлицкий, общественный деятель Михаил Климарев, Наталья Баранова и Денис Константинов.

Минюст внес краснодарский центр современного искусства «Типография» в реестр НКО-иноагентов.

Организация основана в 2012 году художниками и меценатом Николаем Морозом в пространстве бывшей типографии «Советская Кубань» в Краснодаре.

Центр организует выставки, киносеансы, осуществляет образовательную деятельность, помогает продвижению местных художников.

30 декабря 2020 года в федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» были внесены изменения, предусматривающие новое понятие — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Им, независимо от гражданства, может быть признано физическое лицо в случае, если оно осуществляет на территории РФ в интересах иностранного источника политическую деятельность или целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, в связи с оказанным на него иностранным источником либо действующими в интересах иностранного источника гражданами РФ, российскими организациями воздействием, выражающимся в поддержке таких видов деятельности (включая предоставление денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи).

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