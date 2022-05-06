Псаки заявила, что США поддержат переговоры РФ и Украины

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают переговоры России и Украины и считают, что Киеву следует в том числе за счет такого дипломатического процесса решить, как выглядела бы приемлемая для него развязка нынешней ситуации. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя утверждения посла Украины в США Оксаны Маркаровой о том, что Киев считал бы победой «восстановление суверенитета», распространяющееся на Крым и Донбасс.
«Мы давно говорили, что поддержали бы украинцев и предпринимаемые ими посредством переговоров усилия, а также дипломатический процесс, чтобы определить, как выглядит победа», — отметила официальный представитель президента США Джо Байдена.
При этом она утверждала, что Россия якобы ставила целью «захват Украину», «раскол НАТО и Запада», однако это не увенчалось успехом. «Мы уже во многом победили», — сказала Псаки. Пресс-секретарь не пояснила, почему использует в данном случае местоимение «мы», если США категорически отрицают свое даже опосредованное участие в боевых действиях на Украине. Псаки беседовала с репортерами на борту самолета Байдена, который отправился в поездку в штат Огайо.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Ряд западных политических деятелей не отрицал, что речь идет, по сути, об экономической войне против РФ. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.