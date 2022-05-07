В ДНР сообщили об эвакуации группы из 50 человек с «Азовстали»

«Сегодня, 7 мая, с территории металлургического комбината “Азовсталь” в Мариуполе эвакуировано 50 человек», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба. Таким образом, общее число гражданских лиц, эвакуированных с территории меткомбината, достигло 176 человек.
Днем ранее с территории завода выехали 25 человек, в том числе женщины и дети.
Ранее сообщалось, что власти Донецкой Народной Республики за сутки эвакуировали из Мариуполя 373 человека, включая 43 ребенка. «За минувшие сутки, с 08:00 6 мая до 08:00 7 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуировано 373 человека, включая 43 ребенка. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР», — говорится в сообщении штаба. С 5 марта на этом направлении из города эвакуировано 28 709 человек.
Бои за Мариуполь начались 25 февраля, город был полностью блокирован. К настоящему времени группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов и заблокирована на заводе «Азовсталь». Как сообщил межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию, 5, 6 и 7 мая с 08:00 до 18:00 Вооруженные силы России открывают гуманитарный коридор для эвакуации с территории завода гражданских лиц, о нахождении которых в подземных сооружениях комбината публично заявляют киевские власти. Об открытии таких гуманитарных коридоров силы РФ и ДНР систематически объявляют с конца марта.