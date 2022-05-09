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17:28 (мск), источник: Московский комсомолец

Фон дер Ляйен заявила, что единодушие больше не имеет смысла в ЕС

Настало время для изменения условий содружества, на котором основаны принципы существования Евросоюза. В частности, следует отменить единогласное голосование по разным вопросам.

Источник: AP 2022

Как заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн, она искренне поддерживает тех, кто хочет реформировать ЕС.

«Я приветствую тот факт, что впервые Европейский парламент готов использовать свои полномочия. Давайте работать над всем этим вместе. Без табу. Без идеологических красных линий», — цитирует ее издание Repubblica.

Норма о единогласном голосовании часто блокировала нужные решения, заявил фон дер Ляйн. По ее словам, в некоторых областях оно просто не имеет смысла. Например, если Европа хочет сохранить лидирующую роль в сфере здравоохранения или обороны.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал ее. Он призвал реформировать правила ЕС и созвать конвенцию для их пересмотра.

Разговоры об отмене необходимого пока единогласного решения всех стран-членов ЕС начались после того, как Венгрия 8 мая заблокировала шестой пакет антироссийских санкций. В нем содержался полный запрет на российскую нефть.

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