Как указал на брифинге официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, в результате наступления уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения. Также за ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Кроме того, в районах Николаева и Мирного Николаевской области ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов и горючего.
«В результате ударов уничтожено до 380 националистов, выведено из строя 53 единицы военной техники», — отметил генерал-майор.
Отмечается, что в ходе воздушного боя 9 мая у Новой Дмитровки в Харьковской области был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, российскими средства ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника в Моспино, Юнокоммунарске Донецкой Народной Республики (ДНР), а также в районе Одессы. Над населенным пунктом Харцызск в ДНР перехвачена украинская ракета «Точка-У» и реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч». Еще два аналогичных снаряда сбиты в районах Малой Камышевахи и Изюма Харьковской области.
В этот же день стало известно, что российские саперы провели инженерную разведку и очистку местности от взрывоопасных предметов в районе населенного пункта Каменка Изюмского района Харьковской области. Эта мера стала необходимой, поскольку перед отступлением военнослужащие ВСУ заминировали улицы и дороги в окрестностях поселка Каменка.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные на Украине поразили две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей у Краматорска и Крестища. А в районе военного аэродрома Червоноглинское в Одесской области высокоточными ракетами «Оникс» уничтожены шесть вертолетов Ми-9 и Ми-24.
Также 9 мая в Минобороны заявили, что Киев с 7 мая по отдельному указанию президента Украины Владимира Зеленского и при участии советников из США и Великобритании спланировал крупную провокацию по захвату острова Змеиный. Однако атаки были отражены российскими военными.
Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.