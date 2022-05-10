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13:20 (мск), источник: © РИА Новости

Минюст Грузии предлагает перевести Саакашвили в частную клинику

ТБИЛИСИ, 10 мая — РИА Новости. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что заключенному бывшему президенту Михаилу Саакашвили будет предложен перевод в частную клинику в Тбилиси для обследования и, возможно, дальнейшего лечения.

Источник: AP 2022

«Во избежание возможных осложнений Михаилу Саакашвили будет предложено доставить его в клинику Вивамеди, где он будет обследован и где, при необходимости, пройдет лечение», — заявил министр на брифинге.

Ранее члены консилиума врачей при народном защитнике Грузии сообщили, что состояние Саакашвили, который дважды объявлял голодовку в знак протеста, ухудшилось, и пенитенциарная служба не в силах предоставить ему соответствующее медицинское обслуживание. Члены семьи политика требуют перевести Саакашвили в клинику за границей с целью лечения. Пенитенциарная служба минюста Грузии неоднократно опровергала распространенную оппозиционерами информацию о резком ухудшении здоровья Саакашвили. Служба сообщала, что политик находится под круглосуточным интенсивным медицинским наблюдением и обеспечен всеми медицинскими услугами.

С требованием перевода Саакашвили в клинику за границей в разных городах Грузии систематично проходят акции протеста.

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