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19:52 (мск), источник: Life.ru

МО РФ: 14 украинских самолётов и вертолётов сбиты при попытке захватить Змеиный

ВС России сбили четыре украинских самолёта и 10 вертолётов во время попытки захватить остров Змеиный, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе бессмысленной с военной точки зрения попытки захвата острова киевский режим потерял в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Уничтожено 10 вертолётов Воздушных сил Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолёта Ми-8 с десантом на борту, один вертолёт поддержки Ми-24», — уточнил он.

Ещё шесть украинских Ми-8 и Ми-24, задействованных в операции, были уничтожены на земле в районе населённого пункта Арциз Одесской области. Конашенков добавил, что также в море были уничтожены три бронированных десантно-штурмовых катера ВСУ «Кентавр» с морским десантом на борту.

Отметим, что остров Змеиный под Одессой уже не в первый раз оказывается в сводках главных новостей в ходе «Операции Z». В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о гибели больше сотни морских пехотинцев и пограничников в бою за эту высоту, однако оказалось, что все эти военнослужащие живы. Они добровольно сдались в плен Российской армии. На острове были повреждены вышки, антенны и маяк, связь со Змеиным была прервана, поэтому ВСУ сделали неверный вывод.

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