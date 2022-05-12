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00:06 (мск), источник: Коммерсантъ

США заявили о готовности нанести удары по Афганистану в случае угрозы

Соединенные Штаты нанесут удары по Афганистану в случае угрозы национальной безопасности, сообщил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

Источник: AP 2022

По его словам, движение «Исламское государство» (ИГ; признано в РФ террористической организацией и запрещено) и другие террористические группировки пытаются перегруппироваться в Афганистане. Генерал утверждает, что они по-прежнему представляют угрозу для США.

«Мы все еще наблюдаем за ситуацией, и я не буду в деталях говорить, каким образом, в какой форме, при помощи каких механизмов, но у нас имеются средства, позволяющие провести ударные операции, если мы увидим угрозу, исходящую с территории Афганистана», — заявил Марк Милли, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Он также заявил, что Вашингтон будет следить за тем, чтобы Афганистан не стал «платформой, с которой террористы нанесут удар по континентальной части США».

США вывели войска из Афганистана 30 августа 2021 года, после того, как к власти в стране пришли представители движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ). После этого «Талибан» заявил о полной независимости Афганистана.

Анастасия Ларина

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