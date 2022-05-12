США заявили о готовности нанести удары по Афганистану в случае угрозы

По его словам, движение «Исламское государство» (ИГ; признано в РФ террористической организацией и запрещено) и другие террористические группировки пытаются перегруппироваться в Афганистане. Генерал утверждает, что они по-прежнему представляют угрозу для США.
«Мы все еще наблюдаем за ситуацией, и я не буду в деталях говорить, каким образом, в какой форме, при помощи каких механизмов, но у нас имеются средства, позволяющие провести ударные операции, если мы увидим угрозу, исходящую с территории Афганистана», — заявил Марк Милли, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.
Он также заявил, что Вашингтон будет следить за тем, чтобы Афганистан не стал «платформой, с которой террористы нанесут удар по континентальной части США».
США вывели войска из Афганистана 30 августа 2021 года, после того, как к власти в стране пришли представители движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ). После этого «Талибан» заявил о полной независимости Афганистана.