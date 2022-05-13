Daily Mail узнала о планах Джонсона сократить 90 тыс. чиновников

В Великобритании следует сократить число государственных чиновников на 90 тыс. человек из-за «раздутых» департаментов, сэкономленные средства направят на помощь британцам в условиях кризиса, заявил глава правительства королевства Борис Джонсон на выездном заседании кабинета министров в Сток-он-Трент, пишет Daily Mail со ссылкой на источники.
Собеседники газеты отметили, что главы министерств сначала сосредоточатся на сокращении численности госслужащих за счет замораживания набора новых сотрудников.
«Мы должны сократить расходы правительства, чтобы снизить стоимость жизни. Каждый фунт, который правительство забирает у налогоплательщиков, — это деньги, которые они могут потратить на свои собственные приоритеты, на свою собственную жизнь», — сказал Джонсон в беседе с изданием.
Сейчас в Великобритании 475 тыс. чиновников, пишет газета, их средняя зарплата — 28,1 тыс. фунтов стерлингов. Мера затронет почти одну пятую от их общего числа. По подсчетам газеты, за счет сокращения штата чиновников, Великобритания сможет сэкономить 3,5 млрд фунтов стерлингов (более $4,36 млрд).
Daily Mail пишет, что Джонсон дал министрам месяц на разработку соответствующих планов.
Согласно официальной статистке Великобритании, от санкций против России королевство потеряет около £6,2 млрд ($7,9 млрд или около 617 млрд руб.), причем больше всего пострадает экспорт предметов роскоши — к 2030 году они потеряет более $1,1 млрд из-за приостановки продажи машин Aston Martin, Bentley и других товаров. Кроме того, экспортеры оборудования для переработки нефти лишатся $8,6 млн, а компьютерная индустрия — около $5,2 млн.
Джонсон в середине марта предупредил западные страны о наступлении «трудных времен» из-за «отвыкания» от российского экспорта энергоносителей — нефти и газа. «Не сомневаюсь, что впереди нас ждут трудные времена», — сказал он. Тогда же он заверил, что правительство сможет снизить «непосильные счета», которые вынуждены оплачивать производства и домохозяйства по всему королевству. Эти меры позволят «покончить с буллингом со стороны Кремля», считает британский премьер. Он заверял, что Великобритания откажется от поставок российской нефти до конца года.
Великобритания с конца февраля не раз оказывала Украине значительную финансовую и военную поддержку. Так, в начале мая Джонсон объявил о передаче Киеву очередного пакета военной помощи в объеме $375 млн (£300 млн). В него, как уточнил премьер, войдут приборы ночного видения, тяжелые беспилотники, противобатарейная радиолокационная систем и оборудования для радиоэлектронной борьбы.
Несколько дней спустя британский Минфин сообщил о выделении Киеву дополнительную помощь в размере $1,6 млрд (£1,3 млрд), в нее сумма, о которой накануне объявил Джонсон. «Великобритания находится на передовой, оказывая экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украине, и мы неустанно работаем, чтобы положить конец этому конфликту», — пояснил министр Риши Сунак.
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