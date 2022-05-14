В Крыму ответили поговоркой на отказ Зеленского признать полуостров

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России и не согласится на автономию Донецкой и Луганской народных республик.
«Нам признание Крыма Украиной — как зайцу стоп-сигнал. Пусть Зеленского больше заботит судьба Украины, которую он довел до ручки… А мы сами разберемся в своих делах», — сказал РИА Новости Фикс.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».