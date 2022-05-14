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13:24 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму ответили поговоркой на отказ Зеленского признать полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крыму нужно признание его российского статуса со стороны Украины как зайцу стоп-сигнал.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России и не согласится на автономию Донецкой и Луганской народных республик.

«Нам признание Крыма Украиной — как зайцу стоп-сигнал. Пусть Зеленского больше заботит судьба Украины, которую он довел до ручки… А мы сами разберемся в своих делах», — сказал РИА Новости Фикс.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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