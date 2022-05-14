Как на 500-рублевой купюре появился аргентинский парусник На купюре нарисован учебный парусник ВМС Аргентины - фрегат «Либертад»
Фоторепортажи
16Праздничный салют в честь Дня Победы
8Полет Гагарина в цифрах
15:52 (мск), источник: Lenta.Ru

В Германии предрекли глобальный голод из-за ситуации на Украине

Из-за ситуации на Украине грозит наступить глобальный голод, заявила в ходе пресс-конференции глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Ее слова приводит ТАСС.

Источник: AP 2022

«Из-за действий России прекращаются поставки, сильно растут цены — не только у нас, но и по всему миру, — и грозит жестокий голод», — предрекла Бербок такой сценарий. По ее словам, «блокада экспорта продовольствия» является сознательной, и ее можно назвать частью «гибридной войны».

13 мая заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что из-за антироссийских санкций миру может угрожать политический, финансовый и продовольственный кризис. По его словам, крах может ждать и все остальные сферы старого «американоцентричного» мира.

В конце марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что конфликт на Украине грозит всему миру глобальным голодом. Среди последствий спецоперации и введенных в отношении России санкций генсек выделил рост цен на продовольствие, энергию и удобрения.

 Россиян предупредили о резком подорожании путевок в Турцию
Кадыров пообещал украинским националистам «интересное представление»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь