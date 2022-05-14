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21:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Турцию предостерегли от попытки представить НАТО в дурном свете

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн предостерег Турцию от попытки заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку таким образом Анкара выставит альянс в дурном свете, сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

«Если обе страны этого хотят и начинается обсуждение на этот счет, то ни одна из 30 стран не должна противиться этому. Это игра, которая представила бы НАТО в совершенно ином свете, негативном свете. Я надеюсь, что этого не произойдет», — заявил министр иностранных дел.

Ранее официальный представитель и главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявлял, что Турция не закрывает двери для вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Он также рассказал, что Рабочая партия Курдистана (РПК), которая признана в стране террористической организацией, собирает средства и занимается вербовкой в европейских странах, в частности, в Швеции.

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