Байден после стрельбы в Буффало заявил о важности борьбы с терроризмом

«Любой акт внутреннего терроризма, включая акт, совершенный во имя отвратительной белой националистической идеологии, противоречит всему, за что мы выступаем в Америке. У ненависти не должно быть безопасной гавани. Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы положить конец подпитываемому ненавистью внутреннему терроризму», — подчеркнул глава Белого дома.
При этом американский лидер отметил, что еще «предстоит собрать больше информации о мотивах» стрелявшего, но, заверил Байден, моральная истина остается ясной: преступление на почве расовой ненависти отвратительно.
Стрельба в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк), где погибли 10 человек, произошла в субботу. Мотивом 18-летнего молодого человека, пришедшего в супермаркет, была, предположительно, расовая ненависть. Такой вывод следователи сделали, поскольку большинство из десяти убитых и троих раненых были темнокожими.
Кроме того, стрелявший, перед тем как совершить преступление, опубликовал онлайн-манифест более чем на 100 страниц, в котором назвал себя «сторонником превосходства белой расы, расистом, антисемитом», а также поклонником Брентона Тарранта, который 15 марта 2019 года открыл стрельбу в австралийских мечетях, в результате которой был убит 51 и ранено 40 мусульман.
На фоне случившегося губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул пообещала представить пакет законов по ужесточению оборота оружия во вторник, 17 мая.
В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.