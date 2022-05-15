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12:46 (мск), источник: © РИА Новости

В МИДе назвали взаимодействие с членами ОДКБ приоритетом внешней политики

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия рассматривает уплотнение и наращивание взаимодействия с государствами-членами ОДКБ как приоритет внешней политики, заявил МИД РФ.

Источник: © РИА Новости

Уточняется, что 15 мая исполняется 30 лет со дня заключения Договора о коллективной безопасности.

«Дальнейшее уплотнение и наращивание всестороннего взаимодействия с государствами-членами ОДКБ Российская Федерация рассматривает как приоритет внешней политики», — говорится в сообщении.

Главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана 15 мая 1992 года в Ташкенте подписали Договор о коллективной безопасности с целью обеспечивать свою безопасность совместно, развивать сотрудничество в военно-политической сфере. Документ сыграл стабилизирующую роль в начавшихся после распада СССР процессах становления на его пространстве национальной государственности бывших советских республик, создания ими собственных вооруженных сил.

В настоящее время в составе ОДКБ — шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В 2002 году было принято решение о придании Договору о коллективной безопасности статуса международной региональной Организации — ОДКБ.

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