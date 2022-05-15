В МИДе назвали взаимодействие с членами ОДКБ приоритетом внешней политики

Уточняется, что 15 мая исполняется 30 лет со дня заключения Договора о коллективной безопасности.
«Дальнейшее уплотнение и наращивание всестороннего взаимодействия с государствами-членами ОДКБ Российская Федерация рассматривает как приоритет внешней политики», — говорится в сообщении.
Главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана 15 мая 1992 года в Ташкенте подписали Договор о коллективной безопасности с целью обеспечивать свою безопасность совместно, развивать сотрудничество в военно-политической сфере. Документ сыграл стабилизирующую роль в начавшихся после распада СССР процессах становления на его пространстве национальной государственности бывших советских республик, создания ими собственных вооруженных сил.
В настоящее время в составе ОДКБ — шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В 2002 году было принято решение о придании Договору о коллективной безопасности статуса международной региональной Организации — ОДКБ.