FT: ЕС готовится пожертвовать климатом ради снижения зависимости от России

По словам европейских источников, Европейская комиссия рассматривает возможность продажи через аукцион части сертификатов на выбросы парниковых газов из резервного фонда стабильности рынка. План комиссии предполагает продажу от 200 до 250 миллионов сертификатов из резерва.
Средства планируется инвестировать в новую инфраструктуру и альтернативные системы поставок.
Как отмечает газета, одним из последствий продажи большего количества сертификатов будет падение цены на углеродные квоты, что снизит стоимость использования угля, нефти и газа.
«Наводнение рынка сертификатами ETS только увеличит выбросы и еще больше затруднит достижение целевых показателей Fit for 55 (снижение выбросов парниковых газов до 55% — ред.). Это плохая климатическая политика», — заявил изданию неназванный дипломат ЕС.
Европейская система торговли квотами на выбросы парниковых газов (EU ETS) работает по принципу «ограничения и торговли»: устанавливается максимально допустимый суммарный уровень выбросов для загрязняющих объектов, который потом делится на квоты и распределяется между объектами.
Система охватывает примерно половину выбросов ЕС и распространяется на выработку электроэнергии, нефтедобычу, металлургическую и строительную отрасли, бумажную промышленность, внутреннюю гражданскую авиацию и другие.
EU ETS была запущена еще в 2005 году, однако вплоть до 2013 года подавляющее большинство разрешений выдавалось бесплатно. Затем правила ужесточились, и уже минимум 40% квот распределялись через аукционы, также общее число выделяемых разрешений стало ежегодно уменьшаться. Наконец, с 2021 года торгуется примерно 57% от общего числа квот.
Она может быть достигнута за счет сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов. Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов, роста потребления возобновляемой энергии.