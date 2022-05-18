США и ЕС хотят задействовать экспортный контроль для санкций не только против России

Эта тема обсуждалась на прошедшем в Париже заседании Совета США и ЕС по торговле и технологиям, рассказала министр. Раймондо уточнила, что конкретные варианты совмещения мер экспортного контроля рассмотрят на следующей министерской встрече, которая планируется в начале зимы.
«Мы условились работать сообща, чтобы на будущее ответственным образом лицензировать технологии, способные вызывать национальную обеспокоенность или обеспокоенность, касающуюся прав человека, даже расширяя (эту деятельность.— “Ъ”) не только на Россию», — сказала она (цитата по ТАСС).
Джина Раймондо заявила, что предложенные меры обсуждались в первую очередь в контексте запрета поставок полупроводников.
«Так что теоретически вы можете увидеть трехстороннее соглашение между этими странами, чтобы не предоставлять другим государствам данный конкретный инструмент», — добавила министр.
Таким образом страны хотят «избежать гонки субсидий» в данной сфере, пояснила министр.
Запад вводит санкции против России в ответ на объявленную Владимиром Путиным 24 февраля военную операцию на Украине.
Многие страны запрещают экспорт в Россию технологического оборудования. ЕС, в частности, ввел эмбарго на экспорт в РФ полупроводников. Япония запретила экспорт высокотехнологичного оборудования. Южная Корея ограничила экспорт стратегических материалов, включающих полупроводники. США говорили, что могут усилить наказание для нарушителей экспортного контроля в отношении РФ и других стран.