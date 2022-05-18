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09:02 (мск), источник: Коммерсантъ

США и ЕС хотят задействовать экспортный контроль для санкций не только против России

США и Евросоюз (ЕС) хотят «синхронизировать» режимы экспортного контроля, чтобы использовать его для введения торгово-экономических санкций не только против России, но и против других стран, сообщила министр торговли США Джина Раймондо. По ее словам, это нужно, чтобы США и ЕС «вместе отказывали другим странам в одних и тех же технологиях».

Источник: AP 2022

Эта тема обсуждалась на прошедшем в Париже заседании Совета США и ЕС по торговле и технологиям, рассказала министр. Раймондо уточнила, что конкретные варианты совмещения мер экспортного контроля рассмотрят на следующей министерской встрече, которая планируется в начале зимы.

Со слов министра, эти меры планируют применять по отношению к «нерыночным экономикам».

«Мы условились работать сообща, чтобы на будущее ответственным образом лицензировать технологии, способные вызывать национальную обеспокоенность или обеспокоенность, касающуюся прав человека, даже расширяя (эту деятельность.— “Ъ”) не только на Россию», — сказала она (цитата по ТАСС).

Джина Раймондо заявила, что предложенные меры обсуждались в первую очередь в контексте запрета поставок полупроводников.

Она уточнила, что только три компании в мире производят нужные для выпуска этой продукции материалы. Эти компании расположены в Нидерландах, США и Японии.

«Так что теоретически вы можете увидеть трехстороннее соглашение между этими странами, чтобы не предоставлять другим государствам данный конкретный инструмент», — добавила министр.

Раймондо также заявила, что США и ЕС согласовали «трансатлантический подход к инвестициям в полупроводники».

Таким образом страны хотят «избежать гонки субсидий» в данной сфере, пояснила министр.

Запад вводит санкции против России в ответ на объявленную Владимиром Путиным 24 февраля военную операцию на Украине.

Многие страны запрещают экспорт в Россию технологического оборудования. ЕС, в частности, ввел эмбарго на экспорт в РФ полупроводников. Япония запретила экспорт высокотехнологичного оборудования. Южная Корея ограничила экспорт стратегических материалов, включающих полупроводники. США говорили, что могут усилить наказание для нарушителей экспортного контроля в отношении РФ и других стран.

Лаура Кеффер

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