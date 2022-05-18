09:19 (мск), источник: © РИА Новости
Швеция и Финляндия передали в НАТО заявки на вступление в альянс
БРЮССЕЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к альянсу.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Церемония проходила в штаб-квартире организации в Брюсселе.
В минувшее воскресенье правящая Социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на присоединение к военному блоку, отметив, что страна, в случае одобрения ее кандидатуры, выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Финляндия в этот же день также официально решила вступить в Североатлантический альянс.
В России не раз говорили о том, что НАТО нацелена на конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для России.
Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте указал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, так как никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно повлиять на российско-финляндские отношения, которые в течение многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества.