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14:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский захотел продлить военное положение и всеобщую мобилизацию

В Верховной Раде Украины захотели продлить военное положение и всеобщую мобилизацию. Соответствующие законопроекты были зарегистрированы в парламенте, сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

Законопроекты были внесены президентом страны Владимиром Зеленским. Глава государства предложил продлить военное положение, действие которого истекает 24 мая, а также срок всеобщей мобилизации на Украине. Тексты документов на сайте парламента пока отсутствуют.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля, после начала российской военной операции. Каждый последующий месяц власти страны его продляли. Кроме того, 25 февраля на Украине была объявлена всеобщая мобилизация. Глава государства поручил провести ее за 90 дней.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. По его словам, такое решение было принято после просьб о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Целями спецоперации Путин назвал «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины.

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