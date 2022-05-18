Украсть ноу-хау. Яркие истории промышленного шпионажаКража коммерческой тайны, или промышленный шпионаж — неотъемлемая часть истории человеческого общества
Фоторепортажи
35Парад Победы на Красной площади
12Полное затмение кровавой суперлуны
18:18 (мск), источник: © РИА Новости

Россия высылает 27 испанских дипломатов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Москва объявила персонами нон грата 27 сотрудников испанского посольства вслед за высылкой французских и итальянских дипломатов, сообщил МИД.

Источник: © РИА Новости

Ведомство вызвало посла Маркоса Гомеса Мартинеса и заявило ему протест из-за того, что Мадрид решил выдворить 27 сотрудников российских загранучреждений в Испании.

«В качестве ответной меры 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны в течение семи дней с момента вручения послу соответствующей ноты», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что недружественный шаг испанских властей негативно отразится на отношениях с Россией.

Ранее министерство объявило о высылке 34 французских и 24 итальянских дипломатов.

После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за три неполных месяца набралось уже около 400 человек.

Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.

При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.

 'Грязные, оборванные, испуганные'. Как сдавался гарнизон 'Азовстали'
Кадыров призвал россиян самим встать на защиту страны
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь